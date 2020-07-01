شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم ترشح الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن المملكة تدعم دولة الإمارات في ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 ‬وتحث الدول على دعم ترشيحها.

وأوضح الدكتور منزلاوي في كلمته خلال اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ الذي عقد افتراضيا مساء أمس برئاسة وفد جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى الأمم المتحدة، بأن المملكة تتشارك مع دولة الإمارات العربية المتحدة‬ الشقيقة، رؤيتها المعتدلة التي لا تدخر جهدا لإحلال ‫السلام‬ والأمن‬ في العالم. ‬

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وأبان أن الإمارات نجحت في معالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة الوثيقة بالتعاون الدولي والسلام‬ والأمن‬ والتنمية المستدامة ولها بصمات إنسانية‬ واضحة، من خلال تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة‬ والشركاء الدوليين لتحقيق الهدف المشترك وهو إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط‬ والعالم أجمع.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ‬ تسعى دوما إلى تعزيز رسالة السلام، ونشر ثقافة التسامح، ولا تكل جهدا في بذل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبناء الثقة.

ونوه الدكتور منزلاوي، في ختام الكلمة، بأن الإمارات تؤكد دوما على التزامها بالعمل الجماعي وتمسكها بميثاق الأمم المتحدة، وتعزيزها للدبلوماسية المتعددة الأطراف.