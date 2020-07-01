هل تطبق القيمة المضافة على منتجات الإسكان؟

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الإسكان مع استفسار بشأن هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البناء الذاتي؟

وقالت الإسكان عبر العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه بموجب الأمر الملكي تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على المسكن الأول القائم: (فيلا – شقة – دور – دوبليكس)، ولا يشمل الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية.

اليوم بداية التنفيذ:

ودخل اليوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2020 م قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم ( أ / 638 ) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.

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ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي : (هنا).

وحثت الهيئة اليوم 1 يوليو المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي : اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (هنا)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

كما دعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حساب الهيئة الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر (@GAZT_CARE).

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي : (هنا).

وحثت الهيئة اليوم 1 يوليو المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي : اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (هنا)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

كما دعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حساب الهيئة الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر (@GAZT_CARE).