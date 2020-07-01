2020-07-01

أمريكا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد إصابات كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهر إحصاء أجرته رويترز أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 47 ألفًا يوم أمس الثلاثاء في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالبلاد منذ بداية الجائحة.

وأصبحت ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا بؤرًا جديدة للمرض التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حيث سجلت ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات.

20 مليون إصابة!

وتوقع مسؤول أمريكي أن تصل حالات كورونا في أمريكا لما يصل إلى 20 مليون شخص، فيما لا تزال مراكز الأبحاث العالمية تبحث عن لقاح للفيروس التاجي.

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وقف فتح تكساس:

وأوقف حاكم ولاية تكساس مؤقتًا إعادة فتح الولاية يوم الخميس الماضي مع تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والعلاج بالمستشفيات، فيما سجلت البلاد رقمًا قياسيًّا جديدًا في زيادة حالات الإصابة ليوم واحد.

وشهدت ولاية تكساس التي كانت في طليعة الجهود لإعادة فتح الاقتصادات المتضررة التي أُغلقت في مواجهة جائحة فيروس كورونا، واحدة من أكبر القفزات في حالات الإصابة الجديدة، حيث أبلغت عن أكثر من 6000 في يوم واحد يوم الاثنين الماضي.

وقال الحاكم الجمهوري جريج أبوت، في بيان: ”هذا التوقف المؤقت سيساعد ولايتنا على تطويق الانتشار حتى نتمكن من دخول المرحلة التالية بفتح ولايتنا للأعمال بأمان“.

وسجلت تكساس أيضًا عددًا قياسيًّا في دخول المرضى المستشفيات لمدة 13 يومًا على التوالي.

وأوقف أبوت إجراء العمليات الجراحية الاختيارية في مناطق هيوستون ودالاس وأوستن وسان أنطونيو؛ لتوفير أسرّة بالمستشفيات.