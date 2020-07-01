، المملكة تعلن دعمها لترشح الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن ،

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أكد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن المملكة العربية السعودية تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022- 2023، وتحث الدول على دعم ترشيحها.
وأوضح الدكتور "منزلاوي" في كلمته خلال اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقد افتراضيًّا مساء أمس برئاسة وفد جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى الأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية تتشارك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رؤيتها المعتدلة التي لا تدخر جهدًا لإحلال السلام والأمن في العالم.
وأبان أن الإمارات نجحت في معالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة الوثيقة بالتعاون الدولي والسلام والأمن والتنمية المستدامة، ولها بصمات إنسانية واضحة، من خلال تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق الهدف المشترك وهو إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دومًا إلى تعزيز رسالة السلام، ونشر ثقافة التسامح، ولا تألو جهدًا في بذل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبناء الثقة.
ونوّه الدكتور منزلاوي، في ختام الكلمة، بأن الإمارات تؤكد دومًا التزامها بالعمل الجماعي وتمسكها بميثاق الأمم المتحدة، وتعزيزها للدبلوماسية متعددة الأطراف.المملكة العربية السعودية
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 09:59 AM
للفترة 2022- 2023.. منزلاوي: نشاركها رؤيتها المعتدلة لإحلال السلام
أكد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن المملكة العربية السعودية تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022- 2023، وتحث الدول على دعم ترشيحها.
وأوضح الدكتور "منزلاوي" في كلمته خلال اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقد افتراضيًّا مساء أمس برئاسة وفد جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى الأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية تتشارك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رؤيتها المعتدلة التي لا تدخر جهدًا لإحلال السلام والأمن في العالم.
وأبان أن الإمارات نجحت في معالجة القضايا الرئيسية ذات الصلة الوثيقة بالتعاون الدولي والسلام والأمن والتنمية المستدامة، ولها بصمات إنسانية واضحة، من خلال تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق الهدف المشترك وهو إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دومًا إلى تعزيز رسالة السلام، ونشر ثقافة التسامح، ولا تألو جهدًا في بذل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبناء الثقة.
ونوّه الدكتور منزلاوي، في ختام الكلمة، بأن الإمارات تؤكد دومًا التزامها بالعمل الجماعي وتمسكها بميثاق الأمم المتحدة، وتعزيزها للدبلوماسية متعددة الأطراف.
، المملكة تعلن دعمها لترشح الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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