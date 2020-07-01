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كشفت نتائج استطلاع رأي أُجرِيَ في 9 ولايات أمريكية، أن 45% فقط من المصابين بفيروس كورونا يعلمون هوية الشخص الذي نقل إليهم المرض؛ وفقًا لتقرير نشره فريق من الباحثين بقيادة مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض الثلاثاء، حسب موقع "CNN" بالعربية.
وأكد الفريق أن أغلب الذين يعلمون الشخص المصاب الذي خالطوه، انتقلت لهم العدوى عبر أحد أفراد العائلة أو زميل في العمل.
وكتب الفريق في تقريره: "أقل من نصف المرضى يعلمون أنهم كانوا على اتصال وثيق مؤخرًا مع مصاب بكوفيد 19؛ مما يشير إلى ضرورة إجراء المزيد من الفحوصات، وتقصي الحالات ومتابعة المخالطين، وعزل المصابين خلال مرحلة الانتقال الاجتماعي".
وأكد التقرير أن جميع المشاركين في الاستفتاء قالوا إنهم عانوا من عرَض أو أكثر خلال اليوم الذي أجروا فيه فحص كورونا، وكشف الاستفتاء الذي شَمِلَ 350 شخصًا، أن معظم الذين يحتاجون الدخول إلى المستشفى هم الأكبر سنًّا والذين يعانون من أمراض مزمنة.فيروس كورونا الجديد
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 09:45 AM
يكشف ضرورة التوسع بفحص المخالطين لمرضىاستطلاع: 45% من مصابي كورونا يعلمون الشخص الذي نقل المرض إليهم
كشفت نتائج استطلاع رأي أُجرِيَ في 9 ولايات أمريكية، أن 45% فقط من المصابين بفيروس كورونا يعلمون هوية الشخص الذي نقل إليهم المرض؛ وفقًا لتقرير نشره فريق من الباحثين بقيادة مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض الثلاثاء، حسب موقع "CNN" بالعربية.
وأكد الفريق أن أغلب الذين يعلمون الشخص المصاب الذي خالطوه، انتقلت لهم العدوى عبر أحد أفراد العائلة أو زميل في العمل.
وكتب الفريق في تقريره: "أقل من نصف المرضى يعلمون أنهم كانوا على اتصال وثيق مؤخرًا مع مصاب بكوفيد 19؛ مما يشير إلى ضرورة إجراء المزيد من الفحوصات، وتقصي الحالات ومتابعة المخالطين، وعزل المصابين خلال مرحلة الانتقال الاجتماعي".
وأكد التقرير أن جميع المشاركين في الاستفتاء قالوا إنهم عانوا من عرَض أو أكثر خلال اليوم الذي أجروا فيه فحص كورونا، وكشف الاستفتاء الذي شَمِلَ 350 شخصًا، أن معظم الذين يحتاجون الدخول إلى المستشفى هم الأكبر سنًّا والذين يعانون من أمراض مزمنة.
، استطلاع: 45% من مصابي كورونا يعلمون الشخص الذي نقل المرض إليهم ،
المصدر : الخليج 365
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