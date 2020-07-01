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قالت الجمارك السعودية إن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كورونا حتى 28 يونيو بلغت، 257.49 مليار ريال سعودي.
وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: تم اتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ.
وكشفت انه في الفترة من 2 مارس حتى 28 يونيو بلغ عدد البيانات المفسوحة 1081873 وبلغ حجم البضاعة المفسوحة 192 مليون طن و332 ألفاً و524 طناً موضحة أن الفسح تم عبر 30 منفذاً.
الجمارك السعودية
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 09:43 AM
عدد البيانات المفسوحة 1081873 وحجم البضاعة 192 مليون طنالجمارك: فسحنا بضائع بقيمة 257 ملياراً خلال 4 أشهر من الجائحة
قالت الجمارك السعودية إن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كورونا حتى 28 يونيو بلغت، 257.49 مليار ريال سعودي.
وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: تم اتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ.
وكشفت انه في الفترة من 2 مارس حتى 28 يونيو بلغ عدد البيانات المفسوحة 1081873 وبلغ حجم البضاعة المفسوحة 192 مليون طن و332 ألفاً و524 طناً موضحة أن الفسح تم عبر 30 منفذاً.
، الجمارك: فسحنا بضائع بقيمة 257 ملياراً خلال 4 أشهر من الجائحة ،
المصدر : الخليج 365
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