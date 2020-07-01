، إبرام اتفاقية تشغيل مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بينبع الصناعية ،

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أبرمت الهيئة الملكية بينبع، اتفاقية لتشغيل مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة ينبع الصناعية، ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، مع رئيس مجلس إدارة جمعية ينبع التأهيلية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيل كبار السن المهندس عبدالعزيز آل علي.
ومن المقرر أن يخدم المركز حال تشغيله مدينة ينبع الصناعية، ومدينة ينبع البحر، وبدر، ورابغ، وينبع النخل، وأملج، والقرى القريبة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور الهيئة الملكية بمجال المسؤولية الاجتماعية ورسالتها الواضحة في تقديم برامج ذي بُعد إنساني تساهم في تنمية ورخاء المواطن، امتدادًا لمسيرتها الرائدة في مجال المبادرات الاجتماعية.
يُذكر أن جمعية ينبع التأهيلية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل كبار السن، ذات أهداف غير ربحية، وتستقبل طلاب الاحتياجات الخاصة بدون أي رسوم دراسية.الهيئة الملكية بينبع ينبع
إبرام اتفاقية تشغيل مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بينبع الصناعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-01
أبرمت الهيئة الملكية بينبع، اتفاقية لتشغيل مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة ينبع الصناعية، ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، مع رئيس مجلس إدارة جمعية ينبع التأهيلية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيل كبار السن المهندس عبدالعزيز آل علي.
ومن المقرر أن يخدم المركز حال تشغيله مدينة ينبع الصناعية، ومدينة ينبع البحر، وبدر، ورابغ، وينبع النخل، وأملج، والقرى القريبة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور الهيئة الملكية بمجال المسؤولية الاجتماعية ورسالتها الواضحة في تقديم برامج ذي بُعد إنساني تساهم في تنمية ورخاء المواطن، امتدادًا لمسيرتها الرائدة في مجال المبادرات الاجتماعية.
يُذكر أن جمعية ينبع التأهيلية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل كبار السن، ذات أهداف غير ربحية، وتستقبل طلاب الاحتياجات الخاصة بدون أي رسوم دراسية.
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
09:22 AM
يقدم خدماته لينبع البحر وبدر ورابغ وينبع النخل وأملج والقرى القريبة
أبرمت الهيئة الملكية بينبع، اتفاقية لتشغيل مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة ينبع الصناعية، ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، مع رئيس مجلس إدارة جمعية ينبع التأهيلية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيل كبار السن المهندس عبدالعزيز آل علي.
ومن المقرر أن يخدم المركز حال تشغيله مدينة ينبع الصناعية، ومدينة ينبع البحر، وبدر، ورابغ، وينبع النخل، وأملج، والقرى القريبة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور الهيئة الملكية بمجال المسؤولية الاجتماعية ورسالتها الواضحة في تقديم برامج ذي بُعد إنساني تساهم في تنمية ورخاء المواطن، امتدادًا لمسيرتها الرائدة في مجال المبادرات الاجتماعية.
يُذكر أن جمعية ينبع التأهيلية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل كبار السن، ذات أهداف غير ربحية، وتستقبل طلاب الاحتياجات الخاصة بدون أي رسوم دراسية.
، إبرام اتفاقية تشغيل مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بينبع الصناعية ،
المصدر : الخليج 365
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