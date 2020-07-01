محمد بن مسعود - الدمام - محاولات مستمرة حتى الآن لإخماد النيران تباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان حادثة احتراق عدد من ورش المدينة الصناعية بمنطقة جازان. والتهم الحريق العديدَ من ورش النجارة والأخشاب التي تمتد في جنوب الصناعية؛ فيما لا تزال فِرَق الدفاع المدني تحاول إخماده. الدفاع المدني جازان حريق يلتهم ورش نجارة بصناعية جازان والمدني يباشر فهد كاملي الخليج 365 2020-07-01 تباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان حادثة احتراق عدد من ورش المدينة الصناعية بمنطقة جازان. والتهم الحريق العديدَ من ورش النجارة والأخشاب التي تمتد في جنوب الصناعية؛ فيما لا تزال فِرَق الدفاع المدني تحاول إخماده. Advertisements 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 09:10 AM محاولات مستمرة حتى الآن لإخماد النيران محاولات مستمرة حتى الآن لإخماد النيران تباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان حادثة احتراق عدد من ورش المدينة الصناعية بمنطقة جازان. والتهم الحريق العديدَ من ورش النجارة والأخشاب التي تمتد في جنوب الصناعية؛ فيما لا تزال فِرَق الدفاع المدني تحاول إخماده. ، حريق يلتهم ورش نجارة بصناعية جازان والمدني يباشر ،

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