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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.رياح نجران الأرصاد
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-01
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
08:55 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار ويدمة وخباش وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
، رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و6 من محافظاتها ،
المصدر : الخليج 365
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