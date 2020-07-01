فيديو.. هل ورد دعاء معين يقال عند الإصابة بالقلق والخوف؟

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الشيخ الدكتور خالد المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم: إنه لا يوجد ورد أو دعاء معين يقال عند الإصابة بالقلق والخوف.

وأضاف المصلح، خلال تصريحات إلى قناة الرسالة، أنه ليس هناك دعاء أو نص محدد فيما يتعلق بسؤال من أصيب بمرض معين مثل القلق الخوف أو الإرهاب أو غيرها من الأمراض النفسية، ولكن يدعو بما فتح الله عليه من الأدعية، موضحًا أن من بين الأدعية ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمه وحفظه، كما ورد في المسند في حديث عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الهم: (اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي، إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا، قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها).

ولفت الشيخ المصلح إلى أن ملازمة هذا الدعاء تعد مما يكشف الله به عن الإنسان ما قد يعتريه من الخوف والحزن والضيق والهم.