- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، من غد الخميس، ارتفاع نسبة الرطوبة على الشرقية ودول الخليج العربي عدا الكويت، كما تَوَقّع امتداد الرطوبة إلى شرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة، وهذا قد يزيد من الإحساس بالحرارة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أمطار على عمان والإمارات واليمن والربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان.
وتابع: متوقع من الجمعة 12/ 11/ 1441هـ أمطار على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقة الرياض.
وأردف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.
وأشار إلى أن هذه الأمطار -إن شاء الله- لا تضر التمور في النخيل؛ لأن تمور النخيل "لم تنضج نضوجًا كاملًا".حالة الطقس الأرصاد أمطار
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 08:28 AM
على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقة الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، من غد الخميس، ارتفاع نسبة الرطوبة على الشرقية ودول الخليج العربي عدا الكويت، كما تَوَقّع امتداد الرطوبة إلى شرق منطقة الرياض بما فيها العاصمة، وهذا قد يزيد من الإحساس بالحرارة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أمطار على عمان والإمارات واليمن والربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان.
وتابع: متوقع من الجمعة 12/ 11/ 1441هـ أمطار على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب منطقة الرياض.
وأردف: الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.
وأشار إلى أن هذه الأمطار -إن شاء الله- لا تضر التمور في النخيل؛ لأن تمور النخيل "لم تنضج نضوجًا كاملًا".
، أمطار لا تضر التمور.. الحصيني يرسم ملامح طقس "الخميس والجمعة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار لا تضر التمور.. الحصيني يرسم ملامح طقس "الخميس والجمعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.