، في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. وتستمر حتى الثامنة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع)، بالإضافة إلى ارتفاع الموج بها.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة