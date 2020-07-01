شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل: " لا تدفع الضريبة إلا لمن لديه رقم ضريبي فقط منعًا للتلاعب " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر الناشط فيصل العبد الكريم مقطع فيديو وثق خلاله جولة تفتيش مع مسؤولين من هيئة الزكاة والدخل، وأمانة الرياض، والجمارك، والموارد البشرية، بدعم من شرطة الرياض، للتفتيش على الممتنعين عن البيع لحين تطبيق ضريبة القيمة المضافة المعدلة بنسبة 15%.
ووجه مسؤول بالهيئة العامة للزكاة والدخل، رسالة للمستهلك قائلا: " لا تدفع الضريبة إلا لمن لديه رقم ضريبي " .
ويمكن للمستهلك التحقق من الرقم الضريبي وصحة الاسم عبر تطبيق القيمة المضافة من هنـــــــــا.
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