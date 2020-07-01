تسريب جديد يؤكد اشتراك البغيلي مع الدويلة في التآمر على المملكة .. ويكشف “إخوان اليمن” الذين دخلوا “خيمة القذافي”

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كشف تسريب جديد نشره المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل، عن تورط قيادات من جماعة الإخوان باليمن في التآمر على السعودية، في إطار ما يعرف بـ ”تسجيلات خيمة القذافي“.

وفي التسريب الجديد، الذي نشر أمس الثلاثاء، كان القذافي يتحدث لكلّ من النائبين الكويتيين السابقين مبارك الدويلة وفايز البغيلي، وتركز حديثه على مهاجمة الأسرة الحاكمة في السعودية.

وفي نهاية التسجيل الصوتي المسرب كشف القذافي عن استقباله أبناء عبد الله الأحمر، وأنهم أعلنوا تمردهم على السعودية ووقوفهم معه، رغم اشتهار والدهم بأنه حليف وثيق للمملكة في اليمن.

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ولم يرد في التسريب تحديد أسماء أولاد الأحمر الذين استقبلهم القذافي.

غير أن أولاد الأحمر كانوا من أبرز قادة الإخوان في اليمن، وعلى رأسهم رجل الأعمال حميد الأحمر المقيم حاليا في تركيا.

ويكشف التسريب للمرة الأولى عن علاقة سرية بن إخوان اليمن والقذافي.

من جانبه علق الهيل على التسريب قائلاً : ” في هذا التسريب أنسف بيان فايز حامد البغيلي بأنه لم يكن متواجد في لقاء تآمرهم مع القذافي ولزقها في لحية الكاذب مبارك الدويلة أنا أخاصم ولا أفجر في خصومتي! مدري ليش يكذبون ! القذافي يحاول التقليل من آل سعود ومبارك يعززله والبغيلي طينها: باطنهم ماهو طيب! وما خفي أعظم” .