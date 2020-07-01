“المرور” يحدد رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع الضريبة إلى 15%

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، أمس (الثلاثاء)، رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، والتي سيبدأ تطبيقها من اليوم.
وقالت الإدارة إن رسوم تجديد رخصة القيادة هي 40 ريالاً للسنة الواحدة.
جاء ذلك رداً على مغرد وجّه سؤالا عن أسعار إصدار الرخصة بعد القيمة المضافة.
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