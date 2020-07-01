أخبار السعودية اليوم.. توضيحات من «الزكاة والدخل» بشأن القيمة المضافة.. و«المرور» تحدد رسوم استخراج «رخصة القيادة» بعد ضريبة الـ15%

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعرب مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تقدير المملكة للتأييد الإسلامي والدولي، والمباركة والإشادة بقرار إقامة حج هذا العام 1441هـ، كما كشف متحدث هيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، عن آلية التعامل مع العقود الطويلة المبرمة قبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 15% المقرر العمل بها غدًا الأربعاء، وإلى التفاصيل:

مجلس الوزراء يثمّن التأييد الإسلامي والدولي لقرار تنظيم الحج: يراعي الشريعة

أعرب مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تقدير المملكة للتأييد الإسلامي والدولي، والمباركة والإشادة بقرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بوصفه من قواعد الشريعة الإسلامية، التي تؤكّد دفع الضرر قبل وقوعه.

مجلس الوزراء يعتمد 13 قرارًا جديدًا: ترقيات وتعيينات وتفويضات رسمية

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووافق المجلس على 13 قرارًا جديدًا.

قائمة العقارات والخدمات السلع والأدوية المعفاة من تعديلات القيمة المضافة

يبدأ غدًا الأربعاء تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة بعد التعديل الذي أقرّته الهيئة العامة للزكاة والدخل لتصبح 15% بدلًا من 5%. وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، عن السلع المستثناة من تطبيق الـ15% ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنَّ السلع والخدمات المستثناة وفقًا للنظام المحلي تشمل: التأجير السكني وبعض الخدمات المالية التي تقوم على هوامش ربح ضمنية.

بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تحدد موقف العقود الطويلة من ضريبة الـ15%

كشف متحدث هيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، عن آلية التعامل مع العقود الطويلة المبرمة قبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية 15% المقرر العمل بها غدًا الأربعاء، وقال متحدث هيئة الزكاة والدخل، في تصريحات لبرنامج «كلنا مسؤول» الذي يبث على القناة السعودية الأولى: إنه قبل 11 مايو سيتم تطبيق الضريبة بنسبة 5%، وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

وزارة الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا: الهفوف والرياض والمبرز في المقدمة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن أنَّ مدينة الهفوف تصدرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة 980 حالة، من أصل 4387 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة، وتم تسجيل 342 حالة في الرياض، و323 في المبرز، و308 في الدمام، و229 في الطائف، و167 في جدة، و144 في أبها، و132 في كل من: المدينة المنورة وخميس مشيط.

مؤسسة الحبوب تُحدد سعر كيس الشعير بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

كشفت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الثلاثاء، عن سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%)، موضحة أنه إنفاذًا لقرار تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح (15%) اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 2020/7/1م، فإنَّ سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم في جميع نقاط البيع بمناطق المملكة كافة يجب ألا يتجاوز (54.05) ريالًا للكيس شاملًا ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

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«المرور» تحدد رسوم استخراج «رخصة القيادة» بعد ضريبة الـ15%

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنَّ مبادرة «عودة» متاحة الآن فقط للمقيمين النظاميين، جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد فيه: «السلام عليكم.. هذا النص مقتبس من منصة عودة في أبشر «مرحبًا بك في خدمة عودة تمكن هذه الخدمة جميع المقيمين (النظاميين والمخالفين)... (ما المقصود بالمخالفين هنا؟ أصحاب (الإقامات المنتهية, بلاغ هروب, إلخ)، وهل يشمل أصحاب القضايا الصغيرة مثل مخالفات المرور والبلدية؟ التوضيح وشكرًا».

13 فريقًا مركزيًّا وفرعيًّا لتحليل بيانات مكافحة «الاتجار بالبشر»

اُختتمت أربعة برامج تدريبية استمرّ كل برنامج منها يومين لإعداد فرق وطنية، خاصة بإدارة وتحليل البيانات الخاصة بحالات الاتجار بالأشخاص، التي تأتي في إطار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعنِيّ بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث نفذت البرامج عبر شبكة الإنترنت وضمَّت 350 مشاركًا ومشاركة من مختلف الجهات الوزارية في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

4 خطوات ضرورية بعد تلقّي إشعار من «تطبيق تباعد» بإصابة كورونا

أظهر مقطع فيديو الخطوات التي يتبعها الشخص عندما يتلقى إشعارًا من تطبيق «تباعد» باحتمالية إصابته بفيروس كورونا أو مخالطته حالة مصابة خلال الـ14 يومًا الأخيرة.

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: سحب رعدية وغبار وأتربة على 8 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء؛ لافتة إلى رياح مثيرة للأتربة وغبار على 4 مناطق وسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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