

بيروت 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وأوردت في هذا السياق قرار قيادة الجيش اللبناني الاستغناء عن اللحوم في طعام العسكريين أثناء الخدمة بالإضافة إلى إبلاغ بعض الإدارات المصرفية المودعين من حاملي البطاقات الائتمانية أنها توقفت عن تسديد ثمن مشترياتهم في الخارج.

وفي الشأن السوري ركزت على إعلان المفوضية الأوروبية أن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل تعهدوا تقديم ٧،٧ مليارات دولار بينها ٤،٩ مليارات لسنة 2020.

ولفتت النظر إلى دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران وتحذيره تهديد استقرار الأمن في الشرق الأوسط في حال عدم المضي في التمديد.

وتحدثت عن اتهام رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهند بتدبير الهجوم الدامي الذي استهدف بورصة كراتشي.

و تطرقت صحف لبنان إلى تحذير كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني فاوتشي من أن حصيلة الإصابات اليومية البالغة حاليًا 40 ألفا قد ترتفع إلى 100 ألف في بلاده ما لم تتخذ تدابير جديدة لاحتواء الجائحة.

// انتهى //

07:36ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.