السعودية اليوم / ليبيا تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة

وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بشأن الوضع الوبائي المحلي اليوم، فإن المركز أعلت تطورات الوبائية الجديدة بتسجيل 22 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد

مفصلة كالآتي، 14 حالة في مدينة سبها، منها 11 حالة مخالطة و3 حالات جديدة.

ولفت إلى أن مدينة مصراته سجلت حالة واحدة، وطرابلس سجلت 5 حالات، والعامرية سجلت حالة، والكريمية سجلت أيضا حالة، كما سجل المركز 3 حالات شفاء ليكون إجمالي المتعافين 209 أشخاص.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة وفاة من مدينة سبها ليكون إجمالي الوفيات 24 حالة .

وبلغ إجمالي الإصابات 824 حالة منهم 591 حالة نشطة و209 متعافين و24 حالة وفاة.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي

والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

// انتهى //

07:33ت م

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طرابلس 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسسجل المركز الوطني الليبي لمكافحة كورونا 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن وفاة حالة أخرى، وفقا لما أعلنه المركز اليوم.وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بشأن الوضع الوبائي المحلي اليوم، فإن المركز أعلت تطورات الوبائية الجديدة بتسجيل 22 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجدمفصلة كالآتي، 14 حالة في مدينة سبها، منها 11 حالة مخالطة و3 حالات جديدة.ولفت إلى أن مدينة مصراته سجلت حالة واحدة، وطرابلس سجلت 5 حالات، والعامرية سجلت حالة، والكريمية سجلت أيضا حالة، كما سجل المركز 3 حالات شفاء ليكون إجمالي المتعافين 209 أشخاص.وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة وفاة من مدينة سبها ليكون إجمالي الوفيات 24 حالة .وبلغ إجمالي الإصابات 824 حالة منهم 591 حالة نشطة و209 متعافين و24 حالة وفاة.وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزليوالتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.// انتهى //07:33ت م0012

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