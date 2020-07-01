سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ترحيب القيادة العامة للقوات المسلحة بتفويض حماية ثروة الليبيين ،وقال اللواء المسماري إن القيادة العامة تعمل بشكل مستمر للحفاظ على مقدرات الليبيين وأصول الشركات كما أنها ترحب بأي تفويض شعبي بشأن حماية مصادر النفط.

وأشارت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا في ظل المتغيرات الأخيرة، وما

خلّفه العدوان على طرابلس من دمار وأضرار للبنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المواطنين، كما تطرق إلى عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ونقلت تظاهر عشرات المئات من المواطنين الليبيين أمام المجلس الرئاسي بسبب استمرار انقطاع الكهرباء يوميا ما يفوق 20 ساعة يوميا وسط عجز وصمت تام، وطالب المتظاهرون بإقالة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والإدارة التنفيذية بالشركة، وإحالة المتورطين في إيقاع الضرر بالمواطن إلى القضاء.

وتناولت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو واستبعاده تحول ليبيا إلى النموذج السوري، بسبب النزاع الراهن وفرضية تقسيمها إلى مناطق نفوذ، مرجعًا ذلك للطبيعة الجغرافية لليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أنه عقد اجتماعا عبر الفيديو، مع وفد من الاتحاد البرلماني الدولي؛ لمناقشة التطورات الإقليمية، وعلى رأسها التدخل التركي في ليبيا، منتقدا استمرار تركيا بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا.

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