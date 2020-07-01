رياضي / اختتام ورشة عمل "حماية الملكية الفكرية للأندية الرياضية"



الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

اختتمت أمس الثلاثاء ورشة عمل "عن بُعد" بعنوان "حماية الملكية الفكرية للأندية

وهدفت الورشة إلى التعريف بمجالات الملكية الفكرية للأندية وخطوات تسجيل العلامة التجارية، والأثر الاقتصادي لحفظ حقوقها، وطرق الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية الرياضية.

وشملت الورشة العديد من المحاور التي تقدم بشرحها ذوو الاختصاص، إذ بدأ الخبير بشؤون الحقوق الرياضية يزيد مواقي بناني مدير القسم الرياضي السابق في قنوات MBC وقناة العربية وأول مدير عام لقنوات MBC PRO SPORTS بالتعريف بحقوق الملكية الفكرية والمحتوى الإعلامي، وملكية حقوق الأندية والمنتخبات وأحقية ملكيتها الفكرية للمحتوى التلفزيوني، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية خاصة في الاستعمال غير المرخص لشعارات الأندية.

فيما أكد نائب مدير عام الإدارة العامة للاستثمار رئيس لجنة حماية الملكية الفكرية للأندية بوزارة الرياضة نايف الدوسري أن الوزارة تسعى إلى تطوير الأندية وتطبيق الاستدامة على جميع أعمالها، للمضي قدمًا في أن تكون مؤسسات ثابتة وذات حقوق محفوظة، وهو ما يوصي به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بشكل مستمر، من أجل حفظ حقوق الأندية السعودية، عن طريق المتابعة مع الإدارة العامة للاستثمار بالوزارة بشكل مباشر.

وشهدت ورشة العمل مشاركة المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الذي أوضح دور الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في حفظ الحقوق الفكرية والعلامة التجارية لأي جهة ذات صفة رسمية.

كما فند رشيد الناصر من إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة طرق الإنفاذ للعلامة التجارية.

فيما شرح المدير التنفيذي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبدالرحمن العيوني كافة الإجراءات لتسجيل العلامة التجارية, فيما أوضح المدير التنفيذي لحق المؤلف في الهيئة السعودية للملكية الفكرية أحمد عسيري حق المؤلف وخطوات التسجيل عبر القنوات الرسمية، قبل أن يختتم مدير إدارة التفتيش في الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبدالله المعيوف ورشة العمل، بالحديث عن الإنفاذ في "حق المؤلف".

// انتهى //

07:04ت م

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الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واساختتمت أمس الثلاثاء ورشة عمل "عن بُعد" بعنوان "حماية الملكية الفكرية للأندية الرياضية "، تحت شعار “احفظ شعارك” التي نظمتها الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة ، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية في مقدمتها وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى جانب رابطة دوري المحترفين السعودي.وهدفت الورشة إلى التعريف بمجالات الملكية الفكرية للأندية وخطوات تسجيل العلامة التجارية، والأثر الاقتصادي لحفظ حقوقها، وطرق الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية للأندية الرياضية.وشملت الورشة العديد من المحاور التي تقدم بشرحها ذوو الاختصاص، إذ بدأ الخبير بشؤون الحقوق الرياضية يزيد مواقي بناني مدير القسم الرياضي السابق في قنوات MBC وقناة العربية وأول مدير عام لقنوات MBC PRO SPORTS بالتعريف بحقوق الملكية الفكرية والمحتوى الإعلامي، وملكية حقوق الأندية والمنتخبات وأحقية ملكيتها الفكرية للمحتوى التلفزيوني، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية خاصة في الاستعمال غير المرخص لشعارات الأندية.فيما أكد نائب مدير عام الإدارة العامة للاستثمار رئيس لجنة حماية الملكية الفكرية للأندية بوزارة الرياضة نايف الدوسري أن الوزارة تسعى إلى تطوير الأندية وتطبيق الاستدامة على جميع أعمالها، للمضي قدمًا في أن تكون مؤسسات ثابتة وذات حقوق محفوظة، وهو ما يوصي به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بشكل مستمر، من أجل حفظ حقوق الأندية السعودية، عن طريق المتابعة مع الإدارة العامة للاستثمار بالوزارة بشكل مباشر.وشهدت ورشة العمل مشاركة المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الذي أوضح دور الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في حفظ الحقوق الفكرية والعلامة التجارية لأي جهة ذات صفة رسمية.كما فند رشيد الناصر من إدارة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة طرق الإنفاذ للعلامة التجارية.فيما شرح المدير التنفيذي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبدالرحمن العيوني كافة الإجراءات لتسجيل العلامة التجارية, فيما أوضح المدير التنفيذي لحق المؤلف في الهيئة السعودية للملكية الفكرية أحمد عسيري حق المؤلف وخطوات التسجيل عبر القنوات الرسمية، قبل أن يختتم مدير إدارة التفتيش في الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبدالله المعيوف ورشة العمل، بالحديث عن الإنفاذ في "حق المؤلف".// انتهى //07:04ت م0010

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