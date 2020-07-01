شكرا لمتابعة خبر عن شرط إعفاء المركبات المستوردة من دول التعاون الخليجي من الرسوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للجمارك آلية تحصيل الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الهيئة أنه يتم فسح المركبة المستوردة إلى المملكة وتُعفى من الرسوم الجمركية، وذلك حال كانت تحمل رقم استحقاق صحيحا ومطابقا في وثائقها.
ولفتت الهيئة إلى أن المنافذ الجمركية البينية تتولى مهام التحقق من صحة رقم الاستحقاق المذكور في وثائق المركبة.
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