اخبار السعوديه

شرط إعفاء المركبات المستوردة من دول التعاون الخليجي من الرسوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن شرط إعفاء المركبات المستوردة من دول التعاون الخليجي من الرسوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك آلية تحصيل الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة من دول .

وأوضحت الهيئة أنه يتم فسح المركبة المستوردة إلى المملكة وتُعفى من الرسوم الجمركية، وذلك حال كانت تحمل رقم استحقاق صحيحا ومطابقا في وثائقها.

ولفتت الهيئة إلى أن المنافذ الجمركية البينية تتولى مهام التحقق من صحة رقم الاستحقاق المذكور في وثائق المركبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرط إعفاء المركبات المستوردة من دول التعاون الخليجي من الرسوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا