شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..لحظة نشوب مشاجرة باستخدام العصا والسواطير بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):وثق مقطع فيديو لحظة نشوب مشاجرة بين رجال ونساء في الباحة، استخدموا فيها العصا والسواطير.
وكانت شرطة منطقة الباحة، قد أعلنت في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أنه تم القبض على المتورطين وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
والمتورطين هم 8 رجال وامرأتين، من جنسيات عربية، تشاجروا نتيجة خلافات سابقة بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..لحظة نشوب مشاجرة باستخدام العصا والسواطير بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.