شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..لحظة نشوب مشاجرة باستخدام العصا والسواطير بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة نشوب مشاجرة بين رجال ونساء في الباحة، استخدموا فيها العصا والسواطير.

وكانت شرطة منطقة الباحة، قد أعلنت في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أنه تم القبض على المتورطين وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

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والمتورطين هم 8 رجال وامرأتين، من جنسيات عربية، تشاجروا نتيجة خلافات سابقة بينهم.