للوقاية من كورونا.. تعقيم مساجد ومصليات فروع الموارد بالرياض

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي، مبادرتين مجتمعيتين بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية لتعزيز الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، بما يضمن سلامة منسوبيه أثناء مباشرتهم أعمالهم الإدارية والميدانية.

وتأتي أولى تلك المبادرات التي نفّذتها إدارة المسؤولية الاجتماعية، لتتضمن التعقيم الوقائي للمساجد والمصليات في مبنى الفرع والفروع الإيوائية التابعة له، بالتعاون مع شركة لانا الطبية وشركة موبي للمنظفات وجمعية ريف الخيرية.

بينما نظّمت إدارة الأسر الكافلة المبادرة الثانية "رعاية" بالتعاون مع مستشفى الحمادي، وتم خلالها توفير المستلزمات الوقائية، مثل أجهزة قياس الحرارة والكمامات والمعقّمات، بالإضافة إلى توزيع المطبوعات التوعوية على كل موظفي وموظفات الفرع.

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تأتي هذه المبادرات استكمالًا للجهود الاحترازية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض مؤخرًا، بهدف توفير البيئة الآمنة والصحية للموظفين والموظفات في كل مقرات العمل.

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