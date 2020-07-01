السعودية اليوم / مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية يحذر من تسجيل مئة ألف إصابة يومية بفيروس كورونا في أمريكا



‎واشنطن 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

‎حذر مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي اليوم من تسجيل 100,00 إصابة جديدة بفيروس

جاء ذلك خلال إفادة للدكتور فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ بسبب تزايد عدد الحالات الجديدة في بعض الولايات الجنوبية.

‎وأعرب فاوتشي عن تفاؤله الحذر من التوصل للقاح لفيروس كورونا ولكن أوضح من أنه لا يوجد ضمان من أننا سنجد لقاحا آمنا وفعالا للفيروس.

‎وتشهد 15 ولاية أمريكية ارتفاعا حادا في عدد الحالات بالفيروس ويقترب عدد الإصابات اليومية الجديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حاليا من نحو 40,000 حالة.

// انتهى //

04:13ت م

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‎واشنطن 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس‎حذر مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي اليوم من تسجيل 100,00 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد-19 ) يوميا بالولايات المتحدة الأمريكية إن لم يتغير مسار التصاعد الحالي لتفشي فيروس كورونا.جاء ذلك خلال إفادة للدكتور فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ بسبب تزايد عدد الحالات الجديدة في بعض الولايات الجنوبية.‎وأعرب فاوتشي عن تفاؤله الحذر من التوصل للقاح لفيروس كورونا ولكن أوضح من أنه لا يوجد ضمان من أننا سنجد لقاحا آمنا وفعالا للفيروس.‎وتشهد 15 ولاية أمريكية ارتفاعا حادا في عدد الحالات بالفيروس ويقترب عدد الإصابات اليومية الجديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حاليا من نحو 40,000 حالة.// انتهى //04:13ت م0282

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