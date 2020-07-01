نبأ سار لأهالي الباحة بشأن سرعة الإنترنت

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): وجه أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود، بزيادة سرعة شبكة الإنترنت في المنطقة، خلال موسم الصيف. وجه أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود، بزيادة سرعة شبكة الإنترنت في المنطقة، خلال موسم الصيف. وشدد الامير على أهمية أن تلبي سرعات الإنترنت احتياجات المواطنين والمصطافين بالمنطقة. جاء ذلك خلال استقبال أمير الباحة لمدير شركة الاتصالات بالمنطقة عبدالله بن علي المرطان، مؤكدا أنه سيتم دعم الشبكة بعربات متنقلة في مواقع المنتزهات التي يزورها الكثير من الأهالي والمصطافين والذي سينعكس بدوره على سرعة الإنترنت وجودة الاتصال.

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