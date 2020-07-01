شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الحالة الصحية لسليمان الراجحي بعد أنباء وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف حفيد رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي، تفاصيل الحالة الصحية لجده، وذلك بعد تداول أنباء حول وفاته في الساعات القليلة الماضية. كشف حفيد رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي، تفاصيل الحالة الصحية لجده، وذلك بعد تداول أنباء حول وفاته في الساعات القليلة الماضية. ونفى فهد أحمد الراجحي، نبأ وفاة جده، قائلا: " جدي سليمان الراجحي في صحة وعافية ولله الحمد والمنة، وما يُتداول حول خبر وفاته فهي إشاعة عارية من الصحة، اسأل الله العلي القدير أن يُطيل في عمره، ويمده بالصحة والعافية " .

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