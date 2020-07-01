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قلناها أمس.. ونقولها اليوم.. وغدًا

*الحمد لله دائمًا وأبدًا..* ????????

مع بدء تطبيق قرار القيمة المضافة، ليس علينا كمواطنين إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة..

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منذ بدأت جائحة كورونا، وغيرنا من دول العالم تعاني الأمرين لتتجاوز تداعيات الجائحة.. أما نحن:

لم تتأثر حياتنا ✋????

ولم نفصل من وظائفنا ????

ولم تقطع رواتبنا ????

ولم تفرغ أسواقنا ????????????

ولم تمس أرزاقنا ????

بل على العكس تمامًا،،

???? مرضانا عولجوا بالمجان

???? مغتربونا عادوا إلى الأوطان

???? كل ها وأكثر يجعلنا نشعر بالامتنان

والشكر للرحمن على نعمة السعودية والأمن والأمان ????????

