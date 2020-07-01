بعد تطبيق «القيمة المضافة».. أرامكو تكشف عن أسعار البنزين

بنزين 91 بـ0.98 ريال
كشفت شركة أرامكو -اليوم الأربعاء- عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة منذ الأول من يوليو وحتى العاشر من الشهر نفسه.
وعبر موقعها الإلكتروني، قالت أرامكو: إن بنزين 91 أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 أصبح 1.18 ريال لكل لتر، 0.52 ديزل، 0.70 الكيروسين، 0.75 غاز البترول المسال.
وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.
يُذكر أنه تتم مراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.
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