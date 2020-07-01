بالأسماء.. الأرصاد تعلن المدن الأعلى والأقل حرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الثلاثاء، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة.

وتصدرت الأحساء القائمة بتسجيل 47 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، بينما سجلت الدمام ووداي الدواسر 46 درجة مئوية والمدينة المنورة والرياض 45 درجة مئوية.

وسجلت الباحة أقل درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 31 درجة مئوية، تليها محافظة الوجه بـ 33 درجة مئوية ثم أبها بـ 34 درجة مئوية.

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وإلى ذلك توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء؛ لافتة إلى رياح مثيرة للأتربة وغبار على 4 مناطق وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج الى مائج

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج .