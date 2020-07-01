السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الأسترالية تعيد فرض إجراءات الإغلاق في 36 منطقة بمدينة ملبورن



كانبيرا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز عن إعادة فرض إجراءات الإغلاق في 36 منطقة بمدينة ملبورن لاحتواء إصابات فيروس

وأوضح اندروز أن هذه المناطق سجلت معظم حالات الإصابة الجديدة مؤخرا.

يذكر أن ولاية فيكتوريا سجلت خلال الساعات ال 24 الماضية 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أما على الصعيد الوطني الأسترالي فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى مساء يوم الثلاثاء إلى 7834 إصابة تعافى منها 7037 شخصا وعدد الوفيات ما زال مستقرا عند 104 حالات وفاة.

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04:01ت م

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كانبيرا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز عن إعادة فرض إجراءات الإغلاق في 36 منطقة بمدينة ملبورن لاحتواء إصابات فيروس كورونا المرتفعة وذلك بدءا من مساء الأربعاء حتى 29 يوليو الجاري.وأوضح اندروز أن هذه المناطق سجلت معظم حالات الإصابة الجديدة مؤخرا.يذكر أن ولاية فيكتوريا سجلت خلال الساعات ال 24 الماضية 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أما على الصعيد الوطني الأسترالي فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى مساء يوم الثلاثاء إلى 7834 إصابة تعافى منها 7037 شخصا وعدد الوفيات ما زال مستقرا عند 104 حالات وفاة.// انتهى //04:01ت م0280

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