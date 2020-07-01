السعودية اليوم / عدد مصابي كورونا في غانا يقفز إلى 17741 حالة



أكرا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية الغانية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس

وكشفت المصادر ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13.286 في حين بلغ عدد حالات الوفاة 112 وفاة.

// انتهى//

03:40ت م

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أكرا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الغانية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 17741 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 390 إصابة جديدة.وكشفت المصادر ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 13.286 في حين بلغ عدد حالات الوفاة 112 وفاة.// انتهى//03:40ت م0276

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