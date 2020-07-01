السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في نيجيريا إلى أكثر من 25 ألف حالة



أبوجا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

سجلت نيجيريا 566 إصابة جديدة بفيروس

وكشف المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، إحصاء 9402 حالة شفاء من الفيروس ووفاة 573 مصابا منذ ظهور الوباء في البلاد.

// انتهى//

03:26ت م

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أبوجا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واسسجلت نيجيريا 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25133 حالة مؤكدة.وكشف المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، إحصاء 9402 حالة شفاء من الفيروس ووفاة 573 مصابا منذ ظهور الوباء في البلاد.// انتهى//03:26ت م0275

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