

نيويورك 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

أوضح مجلس الأمن الدولي أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام في أفغانستان إلا من خلال عملية سلام بقيادة أفغانية مملوكة لأفغانستان، مؤكدا أهمية دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.

جاء ذلك في بيان صحفي لمجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (UNAMA).

ورحب أعضاء المجلس في البيان، بجهود جميع الأطراف الإقليمية والوطنية، والشركاء الدوليين لأفغانستان في تسهيل المفاوضات داخل أفغانستان.

وأعرب الأعضاء عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذتها حتى الآن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان للمضي قدما نحو بدء المفاوضات داخل أفغانستان، وأبرزها التنفيذ الجزئي للالتزامات بالإفراج عن السجناء، التي تم تيسيرها من خلال المحادثات المباشرة بين الأطراف.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على التزام مجلس الأمن الدولي القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

// انتهى //

03:10ت م

0274





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / مجلس الأمن الدولي يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.