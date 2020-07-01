رياضي / الدوري الإيطالي: يوفنتوس يكسب جنوى بثلاثية



الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

تمكن يوفنتوس من تحقيق فوز مهم على مضيفه جنوى ضمن منافسات الجولة الـ 29 من

دخل يوفنتوس اللقاء وهو مدرك بفوز لاتسيو على تورينو، فسيطر لاعبو المدرب ماوريتسيو ساري على المجريات، وامتحن فيديريكو برنارديسكي والنجم البرتغالي

وبرغم الايقاع السريع، خيم التعادل السلبي على الشوط الأول، دون قدرة لاعبي يوفنتوس بترجمة سيطرتهم الميدانية والوصول إلى شباك بيرين، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا تلاعب بالدفاع مطلع الشوط الثاني، وأطلق كرة أرضية جميلة من داخل المنطقة إلى يمين الحارس في الدقيقة 50، وجاء الهدف الثاني بعد تمريره بيانيتش إلى رونالدو، فأطلقها صاروخية لتعانق الشباك في الدقيقة 56، واستمر يوفنتوس في تسجيل الأهداف، وهذه المرة بالقدم اليسرى للبرازيلي دوغلاس كوستا عند الدقيقة 73.

وسجل اندريا بينامونتي هدفا شرفيا لجنوى، بعد تلاعبه بدفاع يوفنتوس وتسديده كرة قوية من مسافة قريبة في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بالفوز السادس على التوالي ليوفنتوس.

ورفع يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر ثماني سنوات، رصيده إلى 72 نقطة.

// انتهى //

02:17ت م

0270



الرياض 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واستمكن يوفنتوس من تحقيق فوز مهم على مضيفه جنوى ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي دخل يوفنتوس اللقاء وهو مدرك بفوز لاتسيو على تورينو، فسيطر لاعبو المدرب ماوريتسيو ساري على المجريات، وامتحن فيديريكو برنارديسكي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحارس ماتيا بيرين في أول ربع ساعة.وبرغم الايقاع السريع، خيم التعادل السلبي على الشوط الأول، دون قدرة لاعبي يوفنتوس بترجمة سيطرتهم الميدانية والوصول إلى شباك بيرين، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا تلاعب بالدفاع مطلع الشوط الثاني، وأطلق كرة أرضية جميلة من داخل المنطقة إلى يمين الحارس في الدقيقة 50، وجاء الهدف الثاني بعد تمريره بيانيتش إلى رونالدو، فأطلقها صاروخية لتعانق الشباك في الدقيقة 56، واستمر يوفنتوس في تسجيل الأهداف، وهذه المرة بالقدم اليسرى للبرازيلي دوغلاس كوستا عند الدقيقة 73.وسجل اندريا بينامونتي هدفا شرفيا لجنوى، بعد تلاعبه بدفاع يوفنتوس وتسديده كرة قوية من مسافة قريبة في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بالفوز السادس على التوالي ليوفنتوس.ورفع يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر ثماني سنوات، رصيده إلى 72 نقطة.// انتهى //02:17ت م0270

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