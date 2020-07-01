السعودية اليوم / ثلاثة انفجارات تهز العاصمة الإثيوبية وسقوط قتلى وجرحى



أديس ابابا 09 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 30 يونيو 2020 م واس

هزت ثلاثة انفجارات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير محدد من الضحايا.

وقال مفوض الشرطة الاتحادية في إثيوبيا إنديشو تاسيو "قُتل بعض المتورطين في زرع قنبلة علاوة على مدنيين أبرياء".

وأشار المفوض إلى مقتل ضابط أمن خلال اشتباك مع حراس شخصية إعلامية شهيرة.

وكان ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 80 آخرون في احتجاجات شهدتها مدينة أداما الإثيوبية بعد مقتل فنان في العاصمة.

وقالت مصادر طبية اثيوبية إن معظم الضحايا سقطوا بالرصاص وطعنا بالآت حادة.

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