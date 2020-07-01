شكرا لقرائتكم خبر عن إستراتيجية وطنية للزراعة والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء، على الإستراتيجية الوطنية للزراعة والملخص التنفيذي «2030».

وبحث المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي-، ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وأكد أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.

وأوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي أن المجلس اطلع على عدد من التقارير حول جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» على المستويين المحلي والعالمي، ومستجدات التقييم المستمر للجائحة، والرصد العلمي الدائم لأحدث البروتوكولات العلاجية، وآخر إحصاءات حالات الإصابة والشفاء المسجلة في المملكة، واطمأن على ما تتلقاه الحالات النشطة في مختلف المناطق، من رعاية صحية وعناية طبية شاملتين.

نقل اختصاصات من «البلدية» إلى «البيئة»

وافق المجلس على نقل عدد من الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحسب البرنامج الزمني المحدد لكل منها، وذلك النحو الوارد في القرار.

عضوان جديدان بـ «الإعلام المرئي»

أقر المجلس تعيين م.عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع، ود.عبدالله بن خالد المسفر عضوين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام في مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

تعاون رياضي وفضائي مع قيرغيزستان واليونان

وافق المجلس على اتفاق تعاون بين حكومتي المملكة والجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة. ووافق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية. كما وافق على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، كما فوض المجلس أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف -أو من ينيبه- بالتوقيع مع الجانب الهندي على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والأرشيف الوطني في جمهورية الهند، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

واطلع المجلس، على تقريرين سنويين لمركز دعم اتخاذ القرار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، عن عام مالي سابق، واتخذ ما يلزم حيالها.

تقدير التأييد الإسلامي والدولي لقرار حج 1441

أعرب المجلس، عن تقدير المملكة للتأييد الإسلامي والدولي، والمباركة والإشادة بقرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بوصفه من قواعد الشريعة الإسلامية، التي تؤكد دفع الضرر قبل وقوعه، والمحافظة على الأمن الصحي العالمي، وتجسيدًا لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- على إقامة حج العام الجاري في بيئة صحية آمنة، في ظل هذه الجائحة التي تعصف بدول العالم أجمع. والثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تسخرها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

واطلع على استعدادات جميع الجهات ذات العلاقة، والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، لتوفير أعلى درجات الخدمات تنظيميا وصحيا وأمنيا، وما سيتم اتخاذه من إجراءات بناءً على خطط تنفيذية استثنائية، والضوابط المطلوب اتباعها قبل موسم الحج وبعده لهذا العام، واستيفاء متطلبات السماح بأداء الشعيرة، والحرص على تهيئة البيئة الصحية في مقرات سكن الحجاج، وخلال وجودهم وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة، وخطط التفويج، وجميع مراحل المناسك، بما يضمن الالتزام بالتدابير التي حددتها الجهات المعنية إضافةً إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية ذات الصلة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لسلامة وحماية الحاج.

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نموذج استرشادي لمكافحة الفساد دوليا

وافق على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، في مجال منع الفساد ومكافحته، وتفويض رئيس هيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات المعينة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تباحث جمركي ومعلوماتي مع باكستان وفلسطين

فوض المجلس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما فوض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفلسطيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ونظيرتها في دولة فلسطين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

التمسك بثوابت القضية الفلسطينية

استعرض مجلس الوزراء، جملة من الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مشيرا إلى تأكيد المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين. واستنكار جميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، وكذلك ما تقوم به المملكة من جهود لاستعادة الشعب اليمني دولته والدفع بالعملية السياسية للوصول للحل المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث، ودعوة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته، والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والتجمعات السكانية في المملكة.

تثمين جهود الحكومة الانتقالية السودانية

وتطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان الذي عقد في برلين، من تثمين لجهود الحكومة الانتقالية السودانية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رغم التحديات، وأن دعم السودان من المانحين حاليا بمثابة استثمار مهم لتحقيق أمنه واستقراره وللحفاظ على سلامة المنطقة والمجتمع الدولي، وليتمكن السودان من عبور الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، ويتبوأ مكانه الصحيح في محيطه العربي والإقليمي والدولي.

تفاهم ديني وأمني مع بوركينا فاسو والجبل الأسود

فوض المجلس صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومتي المملكة وجمهورية بوركينا فاسو، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما فوض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع المشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

اليوم تهنئ

وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: م.محمد بن عبدالرحمن بن سالم المورقي إلى وظيفة «وكيل الأمين للخدمات» بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة، وفهد بن فالح بن مجول العتيبي إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، وخالد بن فهد بن محمد أبونيان إلى وظيفة «مستشار لشؤون البادية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وفهد بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبر إلى وظيفة «مدير عام مكتب أمير المنطقة» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية، ومحمد بن علي بن محمد اليامي إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة، وعبدالله بن عثمان بن إبراهيم الرشيد إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.