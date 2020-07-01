شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تجربة المملكة بـ«الطيف الترددي» والان نبدء بالتفاصيل

شاركت المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المؤتمر الخامس عشر لإدارة الطيف الترددي للدول الأوروبية، الذي يتناول أبرز المستجدات والتحديات في إدارة الطيف الترددي عالميًا، ويسعى لتعزيز التوافق الإقليمي والدولي في استخدامات الطيف الترددي.

واستعرض مدير عام مراقبة الطيف الترددي بالهيئة م. محمد العبدالقادر، خلال أعمال المؤتمر تجربة المملكة الرائدة في إعادة توزيع النطاقات المحددة للخدمات المتنقلة، وقدم ورقة عمل تناقش مستقبل استخدام النطاق الترددي «470-694» ميجاهرتز وتوضح التصور المستقبلي في المنطقة العربية لدراسة الاستفادة من تلك النطاقات في تفعيل تقنيات الجيل الخامس بالمشاركة مع الخدمات الإذاعية.

كما ألقى الضوء على ريادة المملكة في توفير الطيف الترددي لأنظمة الاتصالات المتنقلة، التي أسهمت في تحسن سرعات الإنترنت لأكثر من 6 أضعاف لتصل للمركز العاشر على مستوى العالم.

يُشار إلى أن المملكة تلقت دعوةً خاصةً للمشاركة في أعمال المؤتمر؛ نظير تجربتها الرائدة في إعادة توزيع النطاقات الترددية، وجهودها في تعزيز التوافق الإقليمي والدولي على مختلف الأصعدة.