شكرا لقرائتكم خبر عن «كيمارك».. 4 دراسات سريرية لـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

دعا مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك» مستشفيات المملكة للمشاركة في عدة دراسات سريرية معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، تخص وباء كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويجري المركز حاليا دراسات سريرية في المملكة تتعلق بوباء «كوفيد 19» باستخدام مضادات فيروسية مختلفة، وتحمل الدراسة الأولى اسم «افي مايلد 19» لتجربة مضاد فافيبرافير، والدراسة الثانية باسم «فاكت» لتجربة مركب من مضادين بجرعات موزونة وهما دواء فافيبرافير ودواء هيدروكسي كلوروكوين، والدراسة الثالثة حول استخلاص البلازما من دم المتعافين من المرض، والرابعة تقارن بين مجموعات تم استخدام بروتوكولات علاجية مختلفة فيها لتقييم الأفضل من بينها.

وقال المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية د. أحمد العسكر إن زيادة وتعدد الدراسات السريرية المحكمة يعد من مؤشرات تطور المجتمع طبيا وعلميا، وتأتي ضمن مبادرات «رؤية المملكة 2030» فيما يخص الأبحاث الطبية التي يقودها «كيمارك» بدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بهدف نشر ثقافة الأبحاث والدراسات السريرية وتعزيز توفرها للمرضى في المملكة.