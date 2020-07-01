شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ639 لاجئا بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم. وراجع العيادات، أول أمس، 639 مريضًا بمختلف الحالات، واستقبلت عيادات الطب العام 168 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 67 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 124 طفلًا، فيما راجع قسم الطوارئ 26 مريضًا، وعيادة الأذن والأنف 25 حالة، واستقبلت 99 مريضة في العيادات النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 28 مريضًا، وعيادة التغذية والرعاية الصحية سجّلت 14 مراجعًا، كما أجري 159 تحليلًا مخبريًا لـ53 مريضًا، إضافة إلى 82 لقاحًا لـ35 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 429 وصفة طبية.

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