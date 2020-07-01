شكرا لقرائتكم خبر عن 19 طن سلال غذائية لمتضرري السيول بعدن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 268 سلة غذائية تزن 19 طنًا و832 كيلو جراما للمتضررين من السيول بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 1608 أفراد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.

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