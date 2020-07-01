شكرا لقرائتكم خبر عن 212 مشروعا تعليميا تستوعب 183 ألف طالب وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

وافق وزير التعليم د. حمد آل الشيخ على إسناد 212 مشروعا تعليميا جديدا إلى شركة «TBC»، لدعم عمليات خطط الوزارة الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية، وتهيئة الظروف والأدوات المساعدة في إنتاج مخرجات معرفية جيدة، تتماشى مع التطور والدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، لقطاع التعليم في المملكة.

وتضاف المشاريع الجديدة إلى قائمة المشروعات المسندة إلى الشركة العام الجاري، وتتألف المشروعات المسندة من عدة مجموعات، وتحتوي المجموعة الأولى على 59 مشروعا، موزعة على 9 إدارات تعليمية في كل من، الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والأحساء، والليث، والطائف، وصبيا، وحائل، والشرقية، بإجمالي 1546 فصلا دراسيا، تستوعب 46.380 طالبا وطالبة.

وتتألف المجموعة الثانية من 68 مشروعا، موزعة على 6 إدارات تعليمية، في كل من، الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، وتبوك، والمدينة المنورة، وجدة، بإجمالي 2626 فصلا دراسيا، تستقبل 78.780 طالبا وطالبة.

وتتألف المجموعة الثالثة من 85 مشروعا موزعة على نطاق واسع يشمل 20 إدارة تعليمية في مناطق عدة ومنها، الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والأحساء، والشرقية، والقصيم، وتبوك، ووادي الدواسر، وجازان، وعسير، ومحايل عسير، وسراة عبيدة، والمخواة، والباحة، وينبع، وعنيزة، والبكيرية، والحدود الشمالية، وشرورة. ويصل إجمالي عدد الفصول إلى 1909 فصول دراسية، تستقبل 57.270 طالبا وطالبة.