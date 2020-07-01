شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبر»: «الثقة الكريمة» تكليف لبذل المزيد خدمة للوطن والان نبدء بالتفاصيل

رفع مدير مكتب سمو أمير المنطقة الشرقية فهد الجبر، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء، على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة. وقدم الجبر شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية -حفظهم الله-. وثمن الجبر الثقة الكريمة، عادّها تكليفاً ومسؤولية تتطلب بذل المزيد لخدمة الوطن.

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