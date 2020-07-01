شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف عائلة مستفيدة من «مخبز الأمل» والان نبدء بالتفاصيل
وعبّر المستفيدون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداتهم الغذائية المقدمة التي جاءت كداعم مهم لهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تمر بهم. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
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