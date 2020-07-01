شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف عائلة مستفيدة من «مخبز الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، أمس، 6 آلاف ربطة خبز استفادت منها 3 آلاف عائلة متعففة من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية، وذلك ضمن الأسبوع الأول من المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.

وعبّر المستفيدون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداتهم الغذائية المقدمة التي جاءت كداعم مهم لهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تمر بهم. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.