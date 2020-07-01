شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاغ مواطن» يغلق مطعما مخالفا بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

قاد بلاغ مقدم من مواطن، لإغلاق مطعم في الدمام، بعد رصد عدد من الملاحظات والمخالفات الصحية.

وذكر رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني أن البلدية تلقت بلاغا من مواطن يفيد بوجود بعض الملاحظات على مطعم، لافتا إلى عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد أنه فور تلقي البلاغ من المواطن أجرت البلدية تفتيشا على المطعم، وتبين عدم التزامه بتطبيق الإجراءات الصحية، فتم إغلاقه وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

وتقدمت البلدية للمواطن بالشكر والتقدير على تعاونه في الإبلاغ عن المخالفات، ضمن التعاون المستمر بين المواطن والمقيم مع الأمانة والبلديات في كل ما يتعلق بالصحة العامة.