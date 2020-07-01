شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «المسار السريع» لإنجاز معاملات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن حرص بلدية الخبر على تسهيل إنجاز معاملات المستفيدين وتحسين جودة العمل وتطويره وتقديم أفضل الخدمات البلدية لهم دون الحاجة إلى السيارة، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وأشار إلى تجهيز كابينة مجهزة بكل الأجهزة والاحتياجات اللازمة؛ لإتمام العمل في ساحة المواقف المحاذية لمبنى إدارة الخدمات، تتضمن 4 نوافذ؛ لتقديم الخدمات التابعة لكل من إدارة التراخيص التجارية، وإدارة النظافة، والرقابة الصحية، والرقابة العامة، وتم تخصيص نافذة لكل إدارة.
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