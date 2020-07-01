شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء تسعيني من «كورونا» في مواساة الخبر والان نبدء بالتفاصيل
كان المريض قد وصل إلى المستشفى يعاني أعراض الإصابة بكورونا وارتفاعا في درجة الحرارة ونقصا حادا في الأوكسجين وضيقا في التنفس، إضافة إلى أمراض مزمنة تمثل خطورة إضافية على صحته حيث كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ومرض السكر ومرض كلوي مزمن، إضافة إلى تليف في الرئة وكانت عينة مسحة كورونا إيجابية.
وفور وصوله إلى المستشفى، باشر الفريق الطبي المتخصص بإجراء المعالجة الإسعافية، وتم تنويمه بالمستشفى بإشراف طاقم طبي وتمريضي من ذوي الكفاءة حيث تم البدء بمعالجته حسب أحدث بروتوكول علاجي معتمد إلى أن بدأ المريض بالتحسن تدريجيا، حيث وصل إلى مرحلة اختفاء الأعراض وبدون ارتفاع في درجة الحرارة مع تحسن في التنفس ناتج عن وصول نسبة الأوكسجين إلى المعدل الطبيعي، وقد تم خروج المريض من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.
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