شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير موظفي الشرقية بـ«إعادة ابتكار تجربة المستفيد» والان نبدء بالتفاصيل

يواصل فريق الدعم الاستشاري لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، جدولة سلسلة محاضراته وبرامجه التدريبة عن بعد، باستخدام منصة «زوم» من مقر المشروع بالدمام، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس اللجنة العليا، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود.

يأتي ذلك في إطار الدور البارز والحيوي الذي يلعبه المشروع تجاه رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم بالمنطقة وبما يسهم في تحفيز تلك الأجهزة على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها عبر بوابة هذا المشروع.

وأشار رئيس اللجنة العليا للمشروع الأمير فهد بن عبدالله، إلى شروع فريق الدعم الاستشاري للمشروع قريباً في تقديم محاضرة عن بعد، تستهدف الرفع من مهارات الموظفين بالأجهزة الحكومية بالمنطقة بشكلٍ عام ومقدمي الخدمة بشكلٍ خاص تجاه تطوير مهاراتهم في «إعادة ابتكار تجربة المستفيد».

ولفت سموه في الوقت نفسه إلى عدة محاور رئيسية، ستتضمنها المحاضرة، التي سيقدمها مساء الإثنين 13 يوليو، عضو فريق الدعم الاستشاري للمشروع مرتضى النمر، عبر التسجيل على البريد الإلكتروني للمشروع، مضيفًا إن المحاضرة ستتناول تسليط الضوء على أهمية ونشأة تجربة المستفيد، والوقوف على منهجية تصميم تجربة المستفيد، إضافة للتعريف عن قرب على أدوات تطوير خدمات المستفيدين، وصولاً لاستعراض محور خاص بتحقيق وتجاوز توقعات المستفيد.

وتقدم سموه بالشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع، على دعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع، مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة.