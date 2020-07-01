شكرا لقرائتكم خبر عن 174 ألف مراجع لعيادات «تطمن».. و4387 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة د. محمد العبدالعالي، أمس الثلاثاء، تسجيل 4387 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » المستجد، فيما تم تسجيل 3648 حالة تعافٍ إضافية، و50 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 190,823 حالة، من بينها 58,408 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2278 حالة حرجة.

وأوضح أن عيادات «تطمن» مخصصة لمن يعاني أعراضا تنفسية، وبلغ عدد المراجعين فيها 174313 مراجعًا، ونسبة من بدأ البروتوكول العلاجي فيها 12 في المائة، أما نسبة من أُحيلوا إلى أقسام الطوارئ فبلغ 3 في المائة.

من ناحيته، استعرض الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة خالد العبدالكريم، دور «عيادات تطمن» ومراكز «تأكد»، والتي تقدم فيها الخدمات لمن لديهم أعراض أو شكوك حول إصابتهم بكورونا، موضحًا أنها استقبلت حتى الآن، قرابة الـ174 ألف مراجع، و12% من المراجعين يتم الاتصال بهم، ومتابعتهم؛ لتقييم مدى التحسن لديهم، وما نسبته 3% تم تحويلهم إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات.