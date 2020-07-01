شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» لـ«الطاقة»: أسرعوا في البنية التحتية.. وعززوا التنافسية والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الشورى، وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.

نموذج ريادي

واطلع المجلس، في جلسته أمس، عن بعد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «سابقًا»، والذي تضمن شقين من التوصيات تتعلق بوزارة الطاقة حاليًا بعد فصلها، وتوصيات تتعلق بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ووافق المجلس على قراره الذي دعا من خلاله الوزارة إلى تقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود، كنموذج ريادي على المستوى العالمي، ضمن أولويات مجموعة العشرين.

تعزيز التنافسية

وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.

توطين الصناعة

ووافق على أن تعمل الوزارة على تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب، داعيًا إلى تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، وأن تعمل الوزارة على بناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات.

قياس المنجزات

كما طالب بتأسيس آلية واضحة؛ لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أي انحرافات في مسارها، والعمل على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة العربية السعودية.

مناطق تقنية

واطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ووافق على مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي، وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها.

ودعا إلى سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ، أو أن نسبة الإنجاز فيها متدنية.

وعي وتفاعل

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واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة، وطالب المركز بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة؛ بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني الهام من جميع الأطراف ذات العلاقة.

مزايا نسبية

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووافق على أن تعمل الهيئة على رفع نسبة التوطين في برنامج الخدمات الصحية لديها، وسرعة ربط مدينة ينبع الصناعية بقطار الحرمين، والاستفادة من المزايا النسبية لمدنها الأربع.

وشدد على استكمال تملك كامل أراضيها بمنطقة الصناعات البحرية برأس الخير من خلال إصدار صك ملكية لصالحها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

نظام غذائي

وناقش تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وطالبت عضوة بإنشاء نظام غذائي رقمي متكامل واستخدام تقنيات رقمية لتسهيل تتبع المنتجات الغذائية خاصة في وقت الأزمات بما يمكّن من حصر ومعالجة أي عدوى عن طريق الأغذية بشكل سريع وفعال.

دراسات سريرية

وأشارت عضوة إلى أن المملكة تواجه تحديات في سوق الغذاء والدواء بما في ذلك الأجهزة والمستلزمات الطبية مما يُحتم على الهيئة سرعة زيادة فروعها لتغطي كل المناطق وتوفير الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية والتقنية الكفيلة بمنع تمرير سلع ضارة تستهدف صحة المواطن والمقيم وسلامتهما، وتساءل آخر عن جدوى وضع نظام للدراسات السريرية في ظل وجود وثيقة الحقوق الصادرة من وزارة الصحة.

مشاريع النقل

وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل، ولاحظ أحد أعضاء المجلس أرقاماً كبيرة لمشاريع وزارة النقل المسحوبة أو المتأخرة، ما يعطل فرصة الاستفادة من تلك المشاريع، مطالباً الوزارة بالبحث عن مكامن الخلل وبذل الجهود لمعالجتها.

آراء ومقترحات

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وطلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

معاهدات دولية

ووافق مجلس الشورى على انضمام المملكة إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، وكذلك الانضمام إلى اتفاق إستراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات.