شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج 2200 قناع «ثلاثي الأبعاد» والان نبدء بالتفاصيل

عزّز مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، عبر مختبر الأفكار، من دوره الإبداعي في خدمة المجتمع، وذلك عبر تصميم وإنتاج وتصنيع أكثر من 2200 قناع حماية للوجه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ليتم توزيعها على العاملين في الخطوط الأمامية بالقطاعات الصحية.

وعكف فريق مختبر الأفكار على تقديم أفضل المساهمات الإيجابية والفاعلة في هذه الأزمة، وبحث الفريق عن أفضل المنتجات المرخصة والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، ليقع الاختيار على قناع «حامي الوجه».